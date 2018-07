No Manchester United, Moyes admite ansiedade para jogar Liga dos Campeões

MANCHESTER - Em sua longa passagem pelo Everton, David Moyes nunca conseguiu disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Fará, portanto, a sua estreia na elite do futebol europeu nesta terça-feira, quando comanda o Manchester United diante do Bayer Leverkusen pelo Grupo A. Será também uma novidade para o clube inglês, depois de disputar a competição nos últimos 28 anos, quase sempre como favorito, com o técnico Alex Ferguson, agora aposentado.

Antes da estreia nesta terça-feira, contra o Bayer Leverkusen, no Estádio Old Trafford, em Manchester, Moyes já admitiu preocupação com o Grupo A, que conta também com Real Sociedad e Shakhtar Donetsk. "É uma chave muito difícil. O próprio Alex Ferguson disse que foi um dos mais duros sorteios para o Manchester United que ele viu na Liga dos Campeões. E se isso foi dito por ele, é porque deve ser realmente complicado", afirmou o treinador.

O técnico também admitiu sua expectativa por finalmente disputar a competição. "Estou ansioso por isso. Sempre quis chegar à Liga dos Campeões. Fiz todo o possível para conseguir no Everton. Agora, tenho a chance no Manchester United e vou fazer o máximo para ser o vencedor", contou Moyes, que disse contar com o ataque formado por Van Persie e Rooney para ter sucesso entre os principais times da Europa. "É uma dupla que pode marcar muitos gols."