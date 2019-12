No Maracanã, Bolsonaro posa ao lado de Zagallo e assiste ao jogo do Flamengo

O presidente Jair Bolsonaro foi ao estádio do Maracanã na noite desta quinta-feira para assistir à última partida do Flamengo em casa nesta temporada. Ele assistiu ao jogo contra o Avaí, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, de um dos camarotes e, no intervalo, posou para fotos ao lado do ex-técnico da seleção e tetracampeão Zagallo.

Diferentemente de outras oportunidades, desta vez a presença do presidente da República está chamando menos a atenção da massa de torcedores, que passou o primeiro tempo entretida apenas com o desempenho da equipe mista do Flamengo em campo - no final, o clube carioca goleou por 6 a 1.

O presidente da República também está sendo mais discreto do que de costume em sua passagem por estádios do País - além do Maracanã, desde que foi eleito Bolsonaro já foi ver jogos no Mané Garrincha (Brasília), no Mineirão (Belo Horizonte), no Allianz Parque (São Paulo) e na Vila Belmiro (Santos).

Palmeirense que veste a camisa de vários clubes do País, no ano passado o presidente participou da cerimônia de entrega da taça do Brasileirão ao Palmeiras no gramado e a atitude gerou controvérsia. Nesta quinta-feira, ele não foi à beira do campo antes da partida, quando jogadores do Flamengo receberam faixas alusivas aos títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão.

O presidente assiste ao jogo de um dos camarotes, que no Maracanã tem as suas poltronas colocadas em uma área em meio à torcida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estava ao seu lado.