No Maracanã, Botafogo encara o Flamengo e testa sua força

RIO - Depois de quase três anos, Flamengo e Botafogo retornam ao Maracanã. A partida, às 18h30, marcará o embate entre uma equipe que está muito bem na competição contra outra que oscila entre derrotas e vitórias – O Rubro-negro vive na gangorra do perde e ganha e patina próximo à zona de rebaixamento.

A partida, além de ser histórica pela volta dos clubes ao Maracanã, será marcante para Oswaldo, que celebra seu centésimo jogo à frente da equipe. "Não estou contabilizando e só fiquei sabendo agora. Mas não que não julgue importante. É algo que me enche de orgulho."

No Flamengo o técnico Mano Menezes se preocupa com o que fazer para superar um time ajustado, entrosado e guiado pela mestria de Seedorf. "A forma de anulá-lo é o Flamengo ser melhor que o Botafogo. É impossível (neutralizar o holandês) durante 90 minutos. Você sabe que ele vai fazer algo bom no jogo. Tenho que minimizar isso."