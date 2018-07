No Maracanã, Flamengo enfrenta o Atlético-MG e deve ter a reestreia de Emerson As duas vitórias no Campeonato Brasileiro - sobre Chapecoense e Coritiba - acalmaram o ambiente no Flamengo, mas a equipe do técnico Cristóvão Borges sabe que vai precisar de mais um bom resultado diante do Atlético Mineiro, neste sábado, às 16h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela oitava rodada, para se afastar da zona de rebaixamento - o time rubro-negro é o 16.º da tabela de classificação. Com o nome publicado no BID nesta sexta-feira, o atacante Emerson deve fazer a sua reestreia como titular.