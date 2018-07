No Maracanã, Flamengo usa apenas reservas contra o Madureira

RIO - Visando preservar os titulares para a Copa Libertadores, o técnico Jayme de Almeida vai escalar os reservas na partida do Flamengo contra o Madureira, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro estreou com derrota na competição continental e depois de vencer o clássico contra o Vasco, se encontra em uma condição mais confortável na tabela de classificação do Estadual, fato que permitiu poupar os titulares para prepará-los para encarar o Emelec, no próximo dia 26.

Para o jogo contra o Madureira, o time do Flamengo terá dois desfalques. Paulinho e Carlos Eduardo estão contundidos e foram vetados pelos médicos do clube. Devem ser substituídos pelos jovens Negueba e Rodolfo. Quem pode voltar à equipe é o zagueiro equatoriano Erazo, muito criticado por suas atuações nas últimas partidas. Seria uma chance de se recuperar contra o time tricolor suburbano.

O meia Gabriel, autor do gol da vitória no clássico contra o Vasco, está confirmado como titular e está feliz com o espaço na equipe. "Jogar é sempre bom, como titular é melhor ainda. E vou procurar aproveitar da melhor forma possível".

Mesmo agradando ao técnico Jayme de Almeida, o jogador garante que é necessário se dedicar ainda mais. "Eu tenho que melhorar sempre. Não posso ficar acomodado com boas atuações, tenho que crescer mais, jogar mais e vou em busca disso", disse Gabriel. O Flamengo somou 19 pontos até agora e ocupa a segunda colocação, atrás do Fluminense apenas no saldo de gols.