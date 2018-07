No Maracanã, Fluminense e Botafogo duelam em clássico carioca pelo Brasileirão

Quatro dias após a partida entre Vasco e Flamengo, que terminou em confronto entre torcedores e causou a morte de um vascaíno no último sábado, nesta quarta-feira é a vez do outro clássico carioca: Fluminense e Botafogo se enfrentam no estádio do Maracanã, no Rio, a partir das 21 horas, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense, em oitavo lugar na tabela de classificação com 17 pontos, pode ter os desfalques de Gustavo Scarpa e Orejuela. Tanto o volante quanto o meia estão relacionados para o confronto, mas, com desgaste físico, dependem de avaliação médica para entrar em campo. Caso não joguem, Marlon Freitas e Lucas Fernandes são as opções do técnico Abel Braga. Wendel, que não enfrentou o Bahia em função de dores no tornozelo esquerdo, volta ao time. Henrique Dourado e Marcos Junior cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo; Richarlison já cumpriu a sua e retornará.

"Scarpa e Orejuela não treinaram. Estão relacionados, mas vamos ver. Amanhã (quarta-feira) teremos um posicionamento melhor da fisiologia. Alguns exames mostram o risco de lesão em cima do calor corporal. Diz o lugar que está mais cansado. Alguns deram muito alto, é normal. Caso do Marlon Freitas, que estava há muito tempo sem jogar e fez um jogo muito convincente. Estamos tranquilos", afirmou Abel Braga. "Clássico é detalhe e concentração. Não vejo pelo lado negativo. Há três jogos não ganhamos? OK. Mas há seis não perdemos", avaliou o técnico.

No Botafogo, o goleiro paraguaio Gatito Fernández será desfalque novamente - ele ainda se recupera de um corte no joelho sofrido na partida contra o Nacional, no Uruguai, pela Copa Libertadores, na quinta-feira passada. Jefferson continua como titular. A única dúvida é quanto ao retorno do zagueiro Igor Rabello, que perdeu a vaga para Emerson Silva, mas pode ser titular novamente nesta quarta-feira. O time alvinegro é o 11.º colocado, com 16 pontos.