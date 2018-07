No Maracanã, Geninho muda escalação do Atlético-GO O técnico Geninho mudou a escalação do Atlético Goianiense, que enfrentará o Fluminense, neste sábado, às 18h30, no Maracanã. O treinador entende que é melhor preservar uma parte do elenco, já que a equipe encara na próxima quarta-feira o Vitória por uma vaga na final da Copa do Brasil.