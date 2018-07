No Maracanã, Grêmio visita o Flamengo para permanecer no G4 do Brasileirão O Grêmio visita o Flamengo neste sábado, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 14.ª rodada, de olho na permanência no G4 do Campeonato Brasileiro. O time tricolor ocupa a quarta colocação com 26 pontos, três a menos do que o líder Atlético Mineiro e dois a mais do que o São Paulo, o quinto colocado.