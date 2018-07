No Maranhão, Sampaio Corrêa derrota o líder Vitória e entra no G-4

O Sampaio Corrêa venceu o Vitória, líder do Campeonato Brasileiro da Série B, por 1 a 0, neste sábado, no estádio Castelão, em São Luis. A vitória com gol de Diones, aos 22 minutos da etapa inicial, colocou fim a uma série de invencibilidade de sete jogos dos baianos.

Para permanecer na liderança, os baianos, com 37 pontos, terão que secar o Botafogo, que joga neste domingo contra o Paysandu, no Rio, e tem 36 pontos. Por sua vez, o Sampaio Corrêa entrou no G-4, com 34, por ter uma vitória a mais que o Bahia, no momento o quinto colocado.

O Sampaio Corrêa mostrou desde os primeiros minutos que daria muito trabalho ao Vitória. Logo aos dois minutos, Edgar recebeu na área e bateu na saída de Gatito Fernandez, que fez boa defesa. Sem Escudero, lesionado, o time baiano sentia muito a saída de jogo. Melhor para os maranhenses, que pressionavam de todos os lados, tentando chegar ao primeiro gol. E, aos 22 minutos, surtiu efeito. Pimentinha aproveitou bobeira da defesa e cruzou para Diones, bem posicionado, testar para o fundo das redes.

Os baianos tentaram sair para o jogo, mas tinham muitas dificuldades para penetrar na defesa maranhense. A solução encontrada foi arriscar de fora da área e Jorge Wagner tentou de longe, obrigando Rodrigo a fazer uma linda defesa.

No segundo tempo, o Vitória voltou um pouco melhor e logo aos três minutos quase fez com Jorge Wagner, mais uma vez. Após boa tabela entre Elton e Flávio, a bola foi rolada para o meia, que soltou o petardo para boa defesa de Rodrigo.

O jogo ganhou ares de desespero para os torcedores do Sampaio Corrêa, que viram seu time todo recuado ser pressionado pelo Vitória, que tentava de todos os lados o gol de empate. Aos 27 minutos, após rápida jogada na linha de fundo de Diego Renan, ele cruzou na cabeça de Robert, que, livre, jogou para fora, perdendo uma chance incrível.

A pressão baiana era grande, mas o sistema defensivo do Sampaio Corrêa estava bem posicionado, segurando de todo jeito a pressão baiana.

Pela 21.ª rodada, o Vitória joga na próxima terça-feira contra o Oeste, em Salvador, enquanto que o Sampaio Corrêa vai para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Macaé, às 16h30 de sábado.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 x 0 VITÓRIA

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo; Daniel, Luiz Otávio, Plínio e Willian Simões; Dê, Léo Salino e Diones; Pimentinha (Léo Rodrigues), Edgar (Raí) e Douglas Oliveira (Jheimy). Técnico: Léo Condé.

VITÓRIA - Gatito Fernández; Diego Renan, Kanu, Ramon e Euller; Marcello Mattos (Vander), Flávio, Jorge Wagner (Pereira) e David (Robert); Rhayner e Elton. Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Diones, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Otávio (Sampaio Corrêa); Rhayner (Vitória).

ÁRBITRO - Francisco de Paula dos Santos Silva Neto (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).