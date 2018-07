No Maranhão, Londrina vence o Sampaio Corrêa e segue na cola no G4 da Série B

O já rebaixado Sampaio Corrêa recebeu o Londrina, neste sábado, no estádio Castelão, em São Luis, pela 36.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sempre em vantagem no placar, o clube paranaense conseguiu uma vitória por 3 a 1 e se manteve na cola do G4 - a zona de acesso.

Com a vitória, o time paranaense chega a 57 pontos na tabela de classificação, ultrapassa o CRB e alcança o Náutico na pontuação. Ele fica em sexto lugar. O Sampaio Corrêa segue na lanterna com 27 pontos. Nas últimas rodadas, o Londrina recebe o Avaí, no estádio do Café, em Londrina (PR), e depois sai diante do Bragantino. Já o clube de Maranhão recebe o Atlético Goianiense e sai contra o Goiás.

Em campo, o Londrina foi para cima no começo da partida e marcou logo aos 4 minutos. Após boa jogada de Zé Rafael, Rafael Gava mandou para as redes. O Sampaio Corrêa demorou para acordar, mas ainda conseguiu o empate no primeiro tempo. O árbitro marcou pênalti em cima de Thiago Santos, que cobrou e fez aos 25.

Na segunda etapa, o Londrina repetiu o que fez no início do jogo e voltou a marcar aos 4 minutos. Bruno Batata chegou batendo após vacilo da zaga adversária. Os visitantes sacramentaram a vitória aos 43, com o gol de Rafael Gava.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 x 3 LONDRINA

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Mimica, Wágner, Luiz Otávio e Henrique (Felipe Costa); Éder Sciola, Diego Lorenzi, Gustavo Marmentini (Hiltinho) e Guilherme Lucena; Thiago Santos e Edgar (Fernandinho). Técnico: Flávio Araújo.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Matheus, Donato e Léo Pelé; Germano, Anderson, Rafael Gava e Zé Rafael (Marcus Vinícius); Alisson Safira (Júlio Pacato) e Itamar (Bruno Batata) Técnico: Cláudio Tencatti.

GOLS - Rafael Gava, aos 4, e Thiago Santos (pênalti), aos 25 minutos do primeiro tempo; Bruno Batata, aos 5, e Rafael Gava, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mimica e Luiz Otávio (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 3.050,00.

PÚBLICO - 432 pagantes (646 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).