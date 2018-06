No Maranhão, Sampaio Corrêa e ABC abrem as semifinais da Copa do Nordeste

O Sampaio Corrêa segue em ritmo de fazer história. Nesta terça-feira, às 21h45, recebe o ABC no estádio Castelão, em São Luis, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste. O seu objetivo é abrir uma boa vantagem para jogar pelo regulamento no duelo de volta marcado para o próximo dia 28, no estádio Frasqueirão, em Natal.

"Vamos tentar vencer e sem tomar gol, mas sempre respeitando o adversário", revelou o técnico Roberto Fonseca, do Sampaio Corrêa. Na competição, o gol fora tem peso no critério de desempate, após igualdade no saldo de gols.

O jogo em São Luís é a oportunidade do time maranhense dar uma resposta para a torcida dentro de campo, uma vez que ainda não conseguiu engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o adversário potiguar vem de duas derrotas consecutivas na Série C, aumentando a pressão em cima do técnico Ranielle Ribeiro, que terá desfalques importantes.

Classificado na vice-liderança do Grupo D com nove pontos, o Sampaio Corrêa eliminou o Vitória nas quartas de final com uma vitória maiúscula no primeiro jogo, por 3 a 0, em São Luis, e depois um empate sem gols em Salvador. Por isso, chega confiante diante do ABC, que passou pelo Santa Cruz com duas vitórias: 1 a 0, em Natal, e goleada no Recife por 4 a 1, no estádio do Arruda. Na primeira fase foi vice-líder do Grupo B, com 13 pontos.

Se na Copa do Nordeste os dois clubes estão com a moral alta, no Campeonato Brasileiro a história é outra. O Sampaio Corrêa tem 14 pontos em 11 jogos - com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas -, brigando no meio da tabela de classificação da Série B. Já o ABC até aparece no G4 - a zona de classificação - do Grupo A da Série C, só que vem em queda livre. A sequência de duas derrotas, para Globo-RN e Atlético Acreano-AC, manteve o time com 14 pontos.

Nesta quinta-feira, às 21h45, pela outra semifinal da Copa do Nordeste, o Ceará enfrenta o Bahia, atual campeão e que busca o bicampeonato. O primeiro jogo será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza.