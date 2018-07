No Maranhão, Sampaio Corrêa só empata com Bahia e pode deixar o G4 da Série B

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. Com 15 pontos na tabela de classificação, o Sampaio Corrêa pode perder o seu lugar no G4 para Macaé, Vitória ou América-MG - todos jogam neste sábado. Situação semelhante vive o Bahia. Com a mesma pontuação do rival, o clube baiano conquistou um ponto importante fora de casa, porém perdeu a chance de ficar entre os quatro primeiros colocados e poderá cair de posição no decorrer da rodada.

Mesmo jogando sem o artilheiro da Série B - Robert acertou a transferência para o Vitória -, o Sampaio Corrêa foi mais incisivo no ataque. Faltou aquele jogador que colocaria a bola para as redes, mas soube dominar o Bahia e levar perigo durante os primeiros 45 minutos, fazendo com que o rival encontrasse extrema dificuldade para armar jogadas de perigo. Tanto é que optou pelos famosos chuveirinhos, sem sucesso.

A melhor chance aconteceu aos 20 minutos, pelo lado dos maranhenses, quando Raí cobrou falta com perigo. A bola bateu caprichosamente na trave e seguiu para a linha de fundo.

O Bahia voltou melhor do intervalo, mas a segunda etapa deixou a desejar. O Sampaio Corrêa tirou o pé do acelerador, foi ameaçado, mas as chances de gols foram poucas. Aos 15 minutos, Kieza invadiu a área e arriscou da direita; Rodrigo defendeu. A resposta veio na sequência. Cleitinho fez boa jogada pelo meio e chutou. A bola passou perto do gol de Douglas Pires e foi para fora.

O clube baiano esboçou uma pressão nos minutos finais diante do recuado time do Sampaio Corrêa, que se segurava para que o empate permanecesse no marcador. Aos 47 minutos, a última chance. João Leonardo tentou o ângulo de Rodrigo, mas mandou para linha de fundo.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Luverdense, no próximo dia 27, um sábado, às 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Sampaio Corrêa visita no mesmo dia e horário o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 BAHIA

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Viana; Daniel, Mimica, Edvânio e Wilian Simões; Dê, Arlindo Maracanã, Válber (Cleitinho) e Raí (Waldir); Pimentinha (Geraldo) e Jheimy. Técnico: Léo Condé.

BAHIA - Douglas Pires; Tony, Robson, Jaílton e Marlon; Wilson Pittoni, Souza e Tiago Real; Maxi Biancucchi (Bruno Paulista), Kieza (Willians Santana) e Léo Gamalho (João Leonardo). Técnico: Sérgio Soares.

CARTÃO AMARELO - Edvânio (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Emerson Luiz Sobral (PE).

RENDA - R$ 239.625,00.

PÚBLICO - 11.118 pagantes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).