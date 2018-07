No Marrocos, Tardelli se diz ansioso antes de estreia no Mundial de Clubes

MARRAKECH - Após realizarem o primeiro treino no Marrocos, em preparação para o Mundial de Clubes da Fifa, os jogadores do Atlético Mineiro mostraram ansiedade antes da estreia, que será realizada somente na próxima quarta-feira, em Marrakech.

"Foi bom treinar depois de tanto tempo só no hotel. Agora, temos que aproveitar bem esse pouco tempo que a gente tem para trabalhar bastante e chegar bem no jogo de quarta-feira", afirmou o atacante Diego Tardelli.

Mais tranquilo após ter sua inscrição confirmada pela Fifa, o atacante Fernandinho garantiu a empolgação para entrar em campo. "Estou muito feliz de estar aqui e quero levar essa felicidade para dentro de campo e ajudar meus companheiros", disse o jogador, que chegou a temer por sua participação no torneio.

A ida de Fernandinho para o Mundial estava ameaçada por um imbróglio no registro do jogador. Ele havia sido contratado pelo Atlético após a disputa da Libertadores, o que gerava dúvida sobre seu vínculo, se havia sido assinado antes ou depois da data permitida pela Fifa para transferências internacionais.

Liberado, ele treinou normalmente ao lado dos companheiros, ao contrário do zagueiro Leonardo Silva e do atacante Luan, poupados. A dupla apenas correu em volta do gramado e não participaram da movimentação com bola, em treino de dois toques. Os jogadores do Atlético voltam aos treinos nesta quinta-feira.