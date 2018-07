No meio-campo, Figueroa celebra retorno ao Palmeiras

"Os médicos me passaram que essa lesão é rara. Fiquei assustado no início, mas minha recuperação foi muito rápida perto do que havia acontecido. Gostaria de agradecer o departamento médico, que teve uma atenção especial nesse período", comentou.

Sem apresentar dores, o lateral disse que não terá problemas para atuar como volante diante do Atlético-PR, no Palestra Itália. "Eu atuei praticamente toda a minha carreira como segundo e terceiro volante, no Universidad de Concepción e depois em algumas partidas no Colo Colo. Me sinto preparado".

O retorno de Figueroa também comemorado pelo técnico Antônio Carlos. "O Figueroa tem uma qualidade incrível, tanto no passe quanto na visão de jogo. Essa é uma posição que ele já está acostumado e o mais importante é que foi bem durante os coletivos", avaliou.