No meio da tabela, Palermo e Sampdoria demitem seus treinadores na Itália Mesmo fazendo campanhas medianas e longe da zona de rebaixamento, Sampdoria e Palermo mostraram que não estão nada satisfeitos com este início de temporada no Campeonato Italiano e promoveram mudanças nesta terça-feira. Décimo e 12.º colocados da competição, respectivamente, ambos os clubes decidiram demitir seus treinadores.