No meio do furacão, Alecsandro chega para fechar com o Palmeiras

Enquanto o técnico Oswaldo de Oliveira pode sair por uma porta no Palmeiras, o atacante Alecsandro vai entrar por outra. O jogador chega nesta terça-feira em São Paulo para passar por exames médicos e assinar contrato com o Alviverde. Como a diretoria está mais focada na definição do futuro de Oswaldo, o acordo pode ser adiado para quarta-feira, mas a tendência é que tudo seja definido já nesta terça-feira.

O atacante de 34 anos conseguiu rescindir contrato com o Flamengo e chega ao Palmeiras sem custos. Ele vai assinar contrato válido por um ano e meio e com status de "salvador da pátria", pois ocupará uma lacuna que o clube tem tentado preencher desde o início do ano. Leandro Pereira e Cristaldo tentaram ser os goleadores da equipe, mas não conseguiram, e Gabriel Jesus atuou pouco, pois foi convocado para a seleção brasileira sub-20 que disputa o Mundial da categoria.

Alecsandro não foi contratado por indicação de Oswaldo, mas recebeu o aval do treinador, que chegou a "entregar" sua contratação, em entrevista Rádio Globo. O jogador será o 23º reforço da temporada e por estar jogando normalmente pelo Flamengo, não vai precisar passar por recondicionamento físico ou coisa do gênero e, se conseguir ser regularizado, pode até estrear domingo, contra o Fluminense, no Allianz Parque.

Para essa partida, o Palmeiras não poderá contar com Kelvin, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas fica a disposição, após cumprir suspensão na partida contra o Figueirense. A reapresentação do elenco acontece na tarde desta terça-feira, mas a tendência é que antes das atividades, os jogadores sejam comunicados se Oswaldo permanece ou não no comando do clube.