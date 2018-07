No México, Osorio mantém base do Mundial em lista da Copa das Confederações

O técnico Juan Carlos Osorio manteve a base da seleção mexicana da Copa do Mundo de 2014 na lista de convocados para a Copa das Confederações, na Rússia. Na relação, divulgada nesta quinta-feira, o treinador chamou 13 jogadores que estiveram no Brasil, há três anos. As novidades foram o goleiro Rodolfo Cota e o zagueiro Luis Reyes.

A dupla foi chamada de última hora para integrar a lista de 23 atletas. Cota foi chamado pela primeira vez há algumas semanas e disputará seu primeiro torneio pela seleção. Reyes fez sua estreia pela equipe mexicana em fevereiro deste ano. Mas vem ganhando chances nos últimos meses.

A convocação conta também com veteranos, como o zagueiro Rafa Márquez, de 38 anos, que ficou de fora da última edição da Copa das Confederações, no Brasil. E jogadores experientes, com participação também nesta competição disputada em 2013.

É o caso do goleiro Guillermo Ochoa, dos defensores Héctor Moreno e Diego Reyes, dos volantes Andrés Guardado e Héctor Herrera e dos atacantes Giovani Dos Santos e Javier "Chicharito" Hernández. Ao todo, 14 jogadores da lista jogam fora do país, sendo 13 deles na Europa.

O México conquistou vaga na Copa das Confederações ao vencer disputa direta com os Estados Unidos num confronto que reuniu os campeões da Copa Ouro, da Concacaf, de 2013 e 2015. O time mexicano venceu a última edição, enquanto os norte-americanos levaram a melhor em 2013.

Na Rússia, que receberá a Copa do Mundo no próximo ano, a seleção mexicana vai estrear contra Portugal, no dia 18. A Copa da Confederações terá início um dia antes. E terminará em 2 de julho.

​Confira a lista dos convocados da seleção mexicana:

Goleiros: Rodolfo Cota (Chivas), Guillermo Ochoa (Granada), Alfredo Talavera (Toluca);

Defensores: Oswaldo Alanís (Chivas), Néstor Araujo (Santos), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Moreno (PSV Eindhoven), Diego Reyes (Espanyol), Luis Reyes (Atlas), Carlos Salcedo (Fiorentina);

Meio-campistas: Jonathan Dos Santos (Villarreal), Andrés Guardado (PSV Eindhoven), Héctor Herrera (Porto), Miguel Layún (Porto);

Atacantes: Javier Aquino (Tigres), Jesús Manuel Corona (Porto), Giovani Dos Santos (Los Angeles Galaxy), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Javier Hernández (Bayer Leverkusen), Raúl Jiménez (Benfica), Hirving Lozano (Pachuca), Oribe Peralta (América) e Carlos Vela (Real Sociedad).