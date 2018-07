No Milan, Thiago Silva diz viver auge da carreira

MILÃO - Empolgado com o bom momento do Milan, o zagueiro Thiago Silva afirmou nesta terça-feira que está vivendo o melhor momento da sua carreira. Satisfeito com as boas atuações do time, o defensor também está feliz com seu desempenho, que o fez merecer a braçadeira de capitão no final de novembro.

"Este é o melhor momento da minha carreira. Vencemos o Campeonato Italiano e a Supercopa [na temporada passada] e agora estamos no topo da tabela, como gostaríamos de estar. Estou muito satisfeito com 2011", comentou o defensor, se referindo ao bom momento do Milan. O time é o segundo colocado do Italiano e está garantido nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O bom momento foi coroado recentemente com a braçadeira de capitão. O zagueiro se tornou o primeiro estrangeiro a assumir a função de líder do time desde 1961. "Eu nunca tive o desejo de ser capitão. Mas fui escolhido em uma partida da seleção brasileira e isso me fez mudar de ideia. Quando [Massimo] Allegri me deu a braçadeira, eu achei que ele estava brincando. Mas agora eu quer ficar com ela. Faz eu me sentir um líder", revelou.

Feliz no clube italiano, Thiago Silva já fala em renovar seu contrato, ainda que seu vínculo só expire daqui a cinco anos. "Em 2016 vou falar com [Adriano] Galliani para acertar mais um contrato de cinco anos. Vamos ver", declarou o defensor.