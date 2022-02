No Mineirão, Brasil goleia o Paraguai com redenção de Philippe Coutinho

O Brasil continua dando as cartas nas Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta terça, venceu mais uma partida, mantendo a invencibilidade. A vítima foi o Paraguai, goleado por 4 a 0 no Mineirão. A seleção teve ótima atuação. Já classificada para a Copa do Catar, lidera fácil a disputa continental, com 39 pontos em 15 jogos.

Tite optou por uma escalação ofensiva, mas sobretudo por uma mentalidade ofensiva. Com apenas um volante, Fabinho, e seis alterações em relação ao time inicial do empate por 1 a 1 com o Equador, montou uma equipe mais leve, mais ousada e objetiva.

Leia Também Argentina se vinga, afunda a Colômbia nas Eliminatórias e amplia série invicta

E o Brasil foi para cima. Com 1min31, Raphinha marcou em jogada que começou com cobrança de lateral. Ele brigou pela bola, ganhou e bateu rasteiro, cruzado. Na jogada, a bola bateu no atacante e por isso o gol foi corretamente anulado após quase 5 minutos em que teve ação do VAR e a verificação tardia das imagens pelo árbitro argentino Facundo Tello. Mas o que valeu foi a mostra da disposição em agredir o adversário.

Outro bom sinal foi a jogada dos 16 minutos. Pressão na saída de bola paraguaia, Matheus Cunha tomou a bola e tocou para Vinícius Junior, que cruzou rasteiro para Raphinha, na pequena área, chutar por cima. Gol perdido de maneira incrível, em chance criada em jogada rápida e objetiva do jovem trio ofensivo brasileiro.

A seleção dominava completamente o jogo e só não criava muitas oportunidades porque o Paraguai se fechou na entrada de sua área. Coutinho e Paquetá tinham liberdade para construir jogadas, com a ajuda de Daniel Alves, que se posicionava mais na parte central do campo, para também ajudar na organização.

O gol, porém, saiu em uma jogada em profundidade, aos 27 minutos. Do campo de defesa, Marquinhos deu belo lançamento para Raphinha, que dominou, cortou o marcador e bateu de esquerda, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro.

A primeira etapa acabou com vantagem mínima brasileira, mas a diferença poderia ter sido maior, pelo volume de jogo e pelas boas chances de Coutinho e Matheus Cunha que não terminaram em gol, além da grande defesa de Antony Silva em cabeçada de Matheus Cunha aos 48 minutos.

Na etapa final, o Vinícius Junior continuou entortando os marcadores, Paquetá dominando o meio de campo e Raphinha sendo o mais perigoso da seleção. Aos 3, acertou a trave ao concluir bela jogada do atacante do Real Madrid.

Matheus Cunha, Paquetá, Coutinho tiveram boas chances, mas não ampliaram. Aos 15 minutos, Vinícius Junior foi substituído por Antony e teve o nome gritado pela torcida.

Aos 17, Coutinho, aposta de Tite mesmo sem ter feito muitos jogos nos últimos meses, agradeceu a confiança com um golaço. De fora da área, ele mandou uma bomba sem defesa para o goleiro. Pouco depois, deixou o campo substituído aplaudido com justiça.

Mesmo com várias substituições, a seleção manteve o bom nível e como consequência chegou à goleada. Aos 40 minutos, Antony recebeu de Everton Ribeiro na área e colocou no ângulo de Antony Silva, com um chute cruzado. Aos 42 minutos, em outra boa trama, Antony rolou para Rodrygo marcar.

De ruim, apenas a briga entre torcedores organizados de Cruzeiro e Atlético-MG na arquibancada, no primeiro tempo. Pelo menos 20 encrenqueiros foram presos.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL 4x0 PARAGUAI

BRASIL - Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá (Everton Ribeiro) e Philippe Coutinho (Bruno Guimarães); Raphinha (Rodrygo), Matheus Cunha (Gabriel Jesus) e Vinícius Jr. (Antony). Técnico: Tite.

PARAGUAI - Antony Silva; Rojas (Escobar), Balbuena, Junior Alonso e Arzamendia (David Martínez); Villasanti (Benítez), Ojeda, Richard Sánchez (Enciso) e Almirón; Samudio e Carlos González (Sanabria). Técnico: Guilhermo Schelotto.

GOLS - Raphinha, aos 27min do 1º tempo. Coutinho, aos 17, Antony, aos 40, e Rodrygo, aos 42min do 2º.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Arzamendia, Villasanti, Junior Alonso.

PÚBLICO - 32.344 presentes.

RENDA - R$ 2.894.830,00.

LOCAL - Mineirão.