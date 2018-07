No Mineirão, Cruzeiro coloca invencibilidade à prova contra o Fluminense Invicto há seis jogos, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11 horas, um horário que tem atraído os torcedores mineiros e também embalado o time.