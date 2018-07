No Mineirão, Cruzeiro terá força total no duelo contra o São Paulo

BELO HORIZONTE - A menos de uma semana do jogo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, que vai decidir o seu futuro na Copa Libertadores, o Cruzeiro entra em campo com a equipe titular contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O time estreia seu novo uniforme no Triângulo Mineiro, de olho em uma vitória que pode deixá-lo na liderança. O atacante Dagoberto vai desfalcar o time e não volta nem contra o Cerro Porteño, na quarta-feira, em Assunção. Na ida, em Belo Horizonte, houve empate por 1 a 1. O técnico Marcelo Oliveira comandou, na última sexta, um treino coletivo usando força máxima.

"Trabalhamos finalizações e as cobranças de falta, já que a bola parada vem decidindo nossas partidas", disse o treinador, que lamentou a punição que obriga o Cruzeiro a jogar longe de Belo Horizonte. "O Parque do Sabiá é um campo neutro, mas vamos firmes para cima do São Paulo porque essa primeira fase do campeonato, antes da Copa do Mundo, é importantíssima".