No Mineirão, Palmeiras encerra campanha disposto a melhorar rendimento após título

O Palmeiras encerra a participação no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, diante do Atlético-MG, mais preocupado em desempenho do que propriamente com o resultado. A equipe deve escalar os reservas na partida que começa às 21h30, no Mineirão, atenta para melhorar o rendimento recente. Às vésperas da decisão da Copa do Brasil, a equipe tem acumulado resultados ruins nas últimas semanas.

Desde a vitória na final da Copa Libertadores, em 30 de janeiro, o Palmeiras disputou sete partidas e venceu somente uma, contra o Fortaleza. O time acumula agora três jogos sem vencer. Apesar de as atuações ruins terem o desgaste e o excesso de jogos como responsáveis, o elenco tem se cobrado para melhorar e conseguir um resultado convincente antes de encarar o Grêmio na final.

"Todos os jogos são importantes. Temos de terminar muito bem o Brasileirão. O jogo ainda serve para a gente se preparar para a final da Copa do Brasil, no domingo", disse o zagueiro chileno Kuscevic. A tendência é o técnico Abel Ferreira escalar uma formação bastante modificada, até para preservar os titulares para a decisão em Porto Alegre.

Em termos de classificação, o jogo só vale ao Palmeiras disputar justamente com o outro finalista da Copa do Brasil, o Grêmio, se vai terminar em sétimo ou em sexto lugar na classificação. Já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG se despede do técnico argentino Jorge Sampaoli e busca somente confirmar o terceiro lugar. O São Paulo é o concorrente.

Uma expectativa no Palmeiras é pelo retorno do atacante Gabriel Veron. Após três semanas afastado com uma lesão na coxa esquerda, o jogador de 18 anos deve ganhar chance. "Estou feliz por estar de volta. Infelizmente não conseguir jogar nenhuma final, mas sempre estive com o grupo e dando o meu máximo, tentando ajudar de alguma forma. Na Copa do Brasil estarei disponível para o treinador", comentou Veron.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG: Everson (Victor); Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Calebe (Hyoran); Savarino, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Danilo, Zé Rafael e Lucas Lima; Esteves, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Héber Lopes (SC)

Horário: 21h30

Local: Mineirão

Na TV: Pay-per-view