No Mineirão, Ralf voltará a desfalcar o Corinthians

Ainda se recuperando de dores no joelho direito, Ralf acabou sendo vetado pelo departamento médico do Corinthians para a partida desta quarta-feira, às 22 horas, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Esse será o sexto jogo seguido que a equipe não contará com o volante, que sequer viajou para Belo Horizonte por causa do problema de lesão.

Assim, o técnico Mano Menezes deverá mais uma vez confirmar Bruno Henrique e Guilherme Andrade como titulares do meio-campo diante dos atleticanos. Se forem realmente escalados, os dois serão os responsáveis por dar maior proteção à zaga, enquanto Petros e Renato Augusto formarão a dupla de armadores corintianos.

Mais uma vez sem Ralf, Mano ao menos poderá contar com o retorno do atacante Guerrero, que está de volta ao time após ter defendido a seleção peruana. O mesmo vale para o meia Lodeiro, que ficará como opção de banco após ter sido convocado para jogar pelo Uruguai em amistosos.

Já o zagueiro Gil e o volante Elias, que defenderam a seleção brasileira na última terça-feira no amistoso contra o Japão, em Cingapura, têm alguma chance de estar em campo nesta quarta, nem que entrem apenas no decorrer da partida. Além do curto tempo de recuperação para a partida no Mineirão, os dois atletas teriam de superar o enorme desgaste da longa viagem de volta até o Brasil para estar em campo.