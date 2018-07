No Mineirão, torcedores são obrigados a entregar cartaz de protesto à Fifa

BELO HORIZONTE - A onda de protestos que tomou contra o País assusta a Fifa a tal ponto que torcedores estão tendo sérios problemas até mesmo nos estádios da Copa das Confederações.

Dois torcedores que assistem à partida entre Japão e México no Mineirão tiveram que entregar à funcionários da entidade cartazes que exigiam mais saúde e educação no Brasil.

Eles não foram expulsos do estádio mas tiveram que entregar os cartazes, que foram rasgados. Um dos torcedores, mais revoltado, chegou a escrever na barriga "mais escola, mais saúde."

Antes do jogo, funcionários da Fifa já estavam atentos a essa determinação. E estavam proibindo que torcedores entrassem no estádio com cartazes de protestos.