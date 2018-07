No Morumbi, Portuguesa vence time B do São Paulo pela Copa Paulista

A Portuguesa largou bem na segunda fase da Copa Paulista ao vencer o time B do São Paulo, por 1 a 0, neste sábado, na abertura da primeira rodada, no Morumbi. O resultado deixou o time do Canindé com três pontos no Grupo 4.

Sob muito calor, o jogo foi equilibrado. O gol da vitória da Portuguesa foi marcado por Guilherme Queiroz, aos 21 minutos do segundo tempo. Ele desviou de cabeça uma falta cobrada por Marcelinho Paraíba, veterano de 42 anos e que foi aplaudido pela pequena torcida do São Paulo presente ao Morumbi. Ele teve duas passagens pelo clube. A primeira foi entre 1997 e 2000 e a segunda, mais breve, entre 2010 e 2011.

Embora o jogo tenha sido disputado no Morumbi, o São Paulo participa da competição com jogadores da categoria sub-20. De outro lado, a Portuguesa leva a disputa a sério para chegar à final. É a única alternativa para garantir um calendário anual em 2018, porque os finalistas vão ter uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil. O campeão vai ter o direito da escolha.

A Portuguesa já faz seu segundo jogo nesta fase da Copa Paulista na próxima terça-feira, às 20 horas, diante do Linense dentro do Canindé. O São Paulo pega o XV de Piracicaba, quarta-feira, às 20 horas, no interior.