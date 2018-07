No Morumbi, São Paulo disputa jogos-treino contra equipes sub-20 e de aspirantes

O elenco do São Paulo realizou dois jogos-treino neste sábado, contras as equipes sub-20 e de aspirantes (sub-23) do clube, que disputam competições de base. Os resultados das atividades realizadas no Morumbi, separadas em dois tempos de 35 minutos, não foram divulgados.

Contra o time sub-20, o técnico Diego Aguirre escalou o São Paulo com Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nene; Rojas, Diego Souza e Caíque. Edimar, Araruna, Liziero e Jean substituíram Reinaldo, Militão, Caíque e Sidão, respectivamente.

No segundo jogo, contra a equipe de aspirantes, o time principal foi escalado com: Jean; Araruna, Bruno Alves, Diego e Edimar; Liziero, Lucas Fernandes e Shaylon; Morato, Carneiro e Tréllez. Paulinho e Brenner entraram nos lugares de Morato e Shaylon no decorrer da atividade.

O lateral-direito Bruno, com dor na perna esquerda, fez trabalho de fisioterapia, enquanto o meia Everton foi poupado por se queixar de dores musculares. A novidade no elenco principal foi a do zagueiro Diego, que integrava as divisões de base do São Paulo e foi promovido.

Terceiro colocado no Brasileiro após 12 rodadas, com 23 pontos, o São Paulo voltará a jogar pela competição contra o Flamengo, que lidera o torneio com 27 pontos. A partida será disputada na quarta-feira do dia 18, no Maracanã, no Rio, às 21h45.