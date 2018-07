No Morumbi, São Paulo e Portuguesa abrem a segunda fase da Copa Paulista

Em reunião nesta segunda-feira, o departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa Paulista. O encontro contou com representantes dos 12 clubes classificados, com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos e com outros membros da diretoria da entidade. A Portuguesa abre a nova fase neste sábado, às 10 horas, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

O objetivo da Portuguesa é chegar à final para ter uma das vagas oferecidas pela FPF: uma no Campeonato Brasileiro da Série D e outra na Copa do Brasil de 2018. Mas caiu no Grupo 4, chamado desde já de "da morte" ao lado do próprio São Paulo, do XV de Piracicaba (atual campeão) e do Linense.

A primeira rodada ainda vai ter mais três jogos no sábado e dois no domingo. Os três grupos da segunda fase foram definidos de acordo com o posicionamento das 12 equipes nos grupos ao final da primeira fase.

O Grupo 4 está formado por XV de Piracicaba, Portuguesa, São Paulo e Linense; o Grupo 5 tem Internacional (Limeira), Ferroviária, Água Santa e Taboão da Serra; enquanto que o Grupo 6 fica com São Caetano, Desportivo Brasil, Mirassol e Santos. Os quatro times de cada chave jogarão entre si em confrontos de ida e volta na segunda fase, em um total de seis jogos. Os dois melhores classificados de cada grupo, além dos dois melhores terceiros, se classificarão para a terceira fase.

Confira a 1.ª rodada da 2.ª fase da Copa Paulista:

Sábado

10 horas

São Paulo x Portuguesa

15 horas

Taboão da Serra x Internacional (Limeira)

Água Santa x Ferroviária

19 horas

Linense x XV de Piracicaba

Domingo

10 horas

Mirassol x Desportivo Brasil

Santos x São Caetano