No Morumbi, São Paulo é surpreendido e perde para o Bahia pela Copa do Brasil

O São Paulo mais uma vez tropeçou no Morumbi. Na despedida do estádio, que ficará à disposição da Conmebol para a Copa América, o Bahia surpreendeu em contra-ataque e venceu por 1 a 0 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão da vaga será na próxima quarta-feira, dia 29, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nesta quarta, o São Paulo entrou em campo com cinco mudanças em relação ao jogo de domingo. Além dos lesionados Liziero e Hernanes, foram poupados Hudson (nem relacionado), Reinaldo e Antony por conta da sequência de cinco partidas em apenas 15 dias. Antes do duelo, o técnico Cuca lamentou os desfalques, mas falou que apostaria em uma equipe descansada para superar o Bahia. Não foi isso que aconteceu.

A equipe paulista voltou a ter muitas dificuldades para levar perigo diante do rival. Nos minutos iniciais, o São Paulo até esboçou uma pressão que resultou em boa defesa de Douglas. Com o passar do tempo, porém, o Bahia conseguiu neutralizar as chegadas adversárias.

Se por um lado o São Paulo pouco assustou, por outro também não foi ameaçado. O Bahia não conseguia encaixar contra-ataque e nem ficava com a bola. Tiago Volpi praticamente só assistiu à partida na etapa inicial, sem precisar se esforçar.

No segundo tempo, o cenário se repetiu: o São Paulo continuava com muito mais posse de bola, mas abusava dos cruzamentos. O problema é que a equipe paulista não tinha um centroavante dentro da área, já que Pato recuava para ajudar na criação.

Pato, aliás, era quem mais conseguia clarear as jogadas. Deu chapéu, passe de letra e fez o pivô. Em um lance, recebeu na entrada da área e mandou uma bomba que passou bem perto do gol de Douglas.

Os técnicos até tentaram mudar o panorama da partida: Antony entrou no São Paulo, e Rogério no Bahia. E quem vibrou com a a substituição que fez foi Roger Machado, que viu Rogério sair em contra-ataque, dividir com a zaga são-paulina e bola sobrar limpa para Élber marcar aos 27 minutos.

O São Paulo pressionou em busca do empate na parte final da partida. Porém, a trave e o goleiro Douglas pararam Pato e garantiram a vitória do Bahia.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 X 1 BAHIA

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Léo; Luan (vitor Bueno), Tchê Tchê e Igor Gomes (Nenê); Everton (Antony), Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Douglas Augusto (Flávio); Artur, Élber (Clayton) e Fernandão (Rogério). Técnico: Roger Machado.

GOL: Élber, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Tchê Tchê, Igor Vinícius, Antony (São Paulo); Gregore, Fernandão, Douglas Augusto, Douglas (Bahia)

PÚBLICO: 19.508 pagantes

RENDA: R$ 655.771,00

LOCAL: Morumbi, em São Paulo (SP)