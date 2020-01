No Morumbi, São Paulo estreia no Paulistão contra o Água Santa

São Paulo e Água Santa estreiam no Campeonato Paulista de 2020 nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. O time da capital está no Grupo C da competição, enquanto a equipe de Diadema pertence ao Grupo A.

O São Paulo busca acabar com o jejum de 14 anos sem conquistar o Paulistão. Em 2019, a equipe ficou com o vice ao perder a final para o rival Corinthians.

O elenco tricolor realizou a pré-temporada no centro de treinamentos da base do clube, em Cotia. A aposta para 2020 é a permanência da comissão técnica comandada por Fernando Diniz e do grupo de 2019. O São Paulo não vendeu jogadores e também não contratou reforços.

"A manutenção do elenco é importante para ver como cada jogador sabe jogar. Ficar em Cotia também foi importante para que a gente possa ter uma boa temporada", afirmou o zagueiro Bruno Alves, que completará 100 jogos pelo São Paulo nesta quarta-feira.

No Água Santa, o técnico Fernando Marchiori reconheceu que será um jogo difícil, mas mostrou confiança em um resultado positivo. A equipe é recém-promovida à elite do Campeonato Paulista.

"O São Paulo dispensa comentários. É um gigante. Vamos lá, porém, com inteligência e motivação, sabendo do tamanho do adversário, mas também tendo ciência do que buscamos no torneio", comentou o treinador.

O Água Santa fez sua pré-temporada de duas semanas em Sorocaba (SP) e apresentou os jogadores à sua fanática torcida no último domingo. O elenco conta com nomes conhecidos, como o lateral-esquerdo Fabrício, com passagens no Internacional e Vasco da Gama, o volante João Vitor, ex-Palmeiras e Ponte Preta, o meia Pio, ex-Ceará e Bragantino, além dos atacantes Felipe Azevedo, que disputou o último Campeonato Brasileiro Série B pelo América Mineiro, e Dinei, ex-Palmeiras.

Em 2019, o Água Santa foi eliminado na semifinal do Paulista Série A2 diante do Santo André, por 4 a 3, no placar agregado, terminando com a terceira melhor campanha. Como a Red Bull comprou o Bragantino, o Red Bull Brasil foi rebaixando, abrindo uma vaga na elite, ocupado pelo time de Diadema. O Água Santa está no Grupo A, ao lado de Santos, Oeste e Ponte Preta. As equipes enfrentam os times das outras chaves e os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ÁGUA SANTA

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Helinho, Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Água Santa: Thomazella; Luis Ricardo, Walisson Maia, Naylhor e Peri (Bruno Costa); Wellington Reis, Pio, Marquinhos e Felipe Azevedo; Dinei e Robinho. Técnico: Fernando Marchiori.

Juiz: Edina Alves Batista.

Local: Morumbi.

Horário: 21h30.

Na TV: Pay-per-view.