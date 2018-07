No Mundial de Clubes, Atlético-MG tenta se concentrar apenas na semifinal

MARRAKESH - O Atlético-MG se prepara para o início do Mundial de Clubes, no Marrocos, tentando evitar pensar na decisão. Desde a conquista da Libertadores, todos no time mineiro sonham com o duelo contra o poderoso Bayern de Munique em uma possível final, mas para ter o direito de enfrentar os europeus, os comandados de Cuca precisam vencer na estreia, contra Monterrey ou Raja Casablanca.

"Todas as equipes que estão aqui estão por mérito e são equipes bastante qualificadas. Então, temos que pensar somente na semifinal. O momento que todos almejavam chegou. Não haverá tempo para recuperação, é foco total, muita atenção e fazer tudo com alegria e tranquilidade para ver se a gente consegue dar esse título inédito para o torcedor atleticano", declarou Pierre.

Ignorar o possível encontro com o Bayern de Munique, no entanto, não é fácil. Desde que o Mundial de Clubes passou a ser disputado neste formato, em 2005, apenas uma vez sul-americanos e europeus não se enfrentaram na decisão: em 2010, quando o Internacional perdeu para o africano Mazembe na semifinal.

TORCIDA

Além de um elenco tecnicamente superior ao de Monterrey e Raja Casablanca, o Atlético-MG conta com a força de sua torcida, que foi em peso para o Marrocos, para chegar à decisão. "Tenho certeza que a nossa torcida vai invadir Marrakesh e vamos fazer de tudo para se sentir em casa. Estamos todos esperando esse grande momento e, agora, é pedir força a Deus para entrar em campo e fazer o que a gente mais sabe, que é jogar futebol", apontou Pierre.

O meio-campista ainda comentou sobre a experiência do elenco nestes primeiros dias no Marrocos. "Estamos conhecendo uma cultura diferente e, apesar de não ter muito tempo para sair, tem sido experiência nova, bastante bacana. Mas o intuito maior é levar na bagagem essa grande conquista".