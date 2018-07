No Mundial do Brasil, técnicos repetem velhos esquemas táticos

Com a experiência de mais de 40 anos no futebol, como jogador e treinador, o holandês Louis van Gaal avaliou a Copa no Brasil como a melhor das últimas três décadas. Mas, em termos táticos, nenhum dos 64 jogos do Mundial surpreendeu o holandês. "Tudo já foi inventado no futebol", disse.

Talvez por isso a substituição feita por Van Gaal no último minuto da prorrogação das quartas de final, contra a Costa Rica, tenha provocado tanta surpresa entre torcedores e jornalistas e se transformado em um dos assuntos mais comentados do torneio. O goleiro Krul entrou no lugar de Cillessen só para os pênaltis e defendeu duas cobranças.

Antes da Copa, em entrevista ao Estado, Ottmar Hitzfeld, técnico da Suíça, havia antecipado esse diagnóstico. "Os sistemas de jogo tático e técnico serão adaptados aos jogadores de cada equipe. Cada país tem a sua própria filosofia e eles vão continuar jogando assim", disse. O italiano Alberto Zaccheroni, técnico do Japão, compartilhou a opinião de Hitzfeld. "Inovações táticas normalmente não acontecem em uma Copa do Mundo", disse ao Estado.

O que se viu no Brasil foi uma repetição dos esquemas utilizados pelas seleções durante as Eliminatórias e outros torneios. As 32 seleções que participaram da Copa se dividiram entre esquemas táticos muito parecidos, como o 4-1-4-1 e 4-2-3-1. Em ambas, a defesa é formada por quatro jogadores e o ataque tem um homem de referência. O que muda é o posicionamento dos homens de meio de campo.

No esquema 4-1-4-1, um volante fica responsável por proteger a zaga. Entre os quatro jogadores do meio de campo, dois jogam recuados e dois têm a missão de abastecer o ataque. Foi assim, por exemplo, que jogou a Suíça.

Já no 4-2-3-1, dois volantes se revezam à frente da defesa e, assim, dão liberdade para o trio de meio de campo atuar mais próximo do centroavante. Esse foi o esquema adotado pelo técnico Joachim Löw na seleção da Alemanha.

Na França, Didier Deschamps variou entre o 4-2-3-1 e o tradicional 4-4-2. Na primeira opção, Griezmann e Valbuena jogavam pelas pontas e Benzema, mais centralizado. No 4-4-2, o time atuava com dois centroavantes fixos: Giroud e Karim Benzema.

No Brasil, Felipão repetiu o 4-3-3 da Copa das Confederações. Alejandro Sabella fez a mesma escolha na Argentina. Em comum, as duas seleções contavam com um craque com liberdade para flutuar em vários setores do campo: Neymar e Lionel Messi.

MUDANÇAS

Já a Holanda abandonou o seu tradicional 4-3-3 para jogar no 5-3-2. Foi um jeito que Van Gaal encontrou para fortalecer a defesa e apostar tudo nos contra-ataques, que quase sempre tinham o trio formado por Robben, Van Persie e Sneijder como ponto final.

O que chamou atenção nesta Copa foi que seleções sem tradição não jogaram apenas na retranca. Sensação do Mundial, ao chegar pela primeira vez às quartas de final, a Costa Rica jogou no 3-5-2. O técnico Jorge Luis Pinto não apresentou nada inovador, mas, mesmo assim, surpreendeu Uruguai e Itália na primeira fase com um time sólido na defesa e perigoso nos contra-ataques. A equipe sofreu apenas três gols e só foi eliminada nos pênaltis pela Holanda.