No Pacaembu, Palmeiras tenta consolidar arrancada contra o Coritiba

O Palmeiras recebe o Coritiba nesta segunda-feira, às 20h, no Pacaembu, com o intuito de consolidar uma série de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Depois de duas derrotas seguidas em casa, a equipe se aproveitou da folga no calendário para ter mais tempo para treinar, testar mudanças e após dois bons resultados na últimas rodadas, confia em construir a partir de agora uma fase mais regular.

O técnico Cuca considera que as seis rodadas seguintes serão fundamentais para o Palmeiras cumprir a meta de terminar o campeonato entre os quatro primeiros colocados. "Os seis próximos jogos, aliados aos seis jogos dos adversários, vão nos dar uma noção pelo que a gente a luta. Se dermos uma arrancada, podemos lutar pelo título", disse. Por isso, o clube se preocupa em não perder mais pontos em casa.

Após derrotas no Allianz Parque para Atlético-PR e Chapecoense, o Palmeiras chega para o jogo com o Coritiba em momento de recuperação. A equipe ganhou o clássico com o São Paulo e mesmo com dois a menos, empatou com o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Essa reação na tabela vem acompanhada de um período de menos jogos no calendário e de mais tempo para Cuca ajeitar o time. O treinador, inclusive, alterou o esquema tático e fixou o 4-4-2.

"O que fizemos nas últimas semanas foi dar ritmo de jogo a quem não estava. Agora, todos estão bem trabalhados. Qualquer um que a gente venha utilizar está pronto", afirmou. A equipe terá dois desfalques para a partida, pois o zagueiro Luan e o atacante Willian foram expulsos na rodada anterior. Os substitutos serão, respectivamente, Juninho e Dudu.

Da série de seis jogos importantes exemplificada por Cuca, o Palmeiras terá a chance de atuar quatro vezes como mandante. Se na próxima rodada o time enfrenta o Fluminense, no Rio, a equipe tem como compromisso seguinte o Santos, no Allianz Parque, um confronto direto pelas primeiras posições. "Ter bons resultados gera confiança e isso é fundamental no futebol", disse.

Com o Allianz Parque fechado para um festival de rock e para a troca de gramado, o Palmeiras jogará no Pacaembu pela terceira vez no ano. Nas outras duas, o time se deu bem. Pelo Campeonato Paulista bateu o Novorizontino por 3 a 0 e pelo Campeonato Brasileiro fez 1 a 0 no Grêmio.

O Coritiba, do técnico Marcelo Oliveira, não poderá contar com o principal jogador, Kléber. O atacante foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por duas partidas por criticar as decisões do órgão. O substituto dele será Henrique Almeida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORITIBA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Dudu e Deyverson. Técnico: Cuca.

CORITIBA: Wilson; Dodô, Walisson Maia, Cleber Reis e Carleto; Alan Santos, João Paulo, Matheus Galdezani e Longuine ; Rildo e Henrique Almeida. Técnico: Marcelo Oliveira.

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Horário: 20h

Local: Pacaembu, em São Paulo

Na TV: SporTV