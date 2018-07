No Pacaembu, Santos poupa titulares contra Fluminense pelo Brasileiro

O técnico Levir Culpi decidiu poupar alguns titulares do Santos na partida contra o Fluminense, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, que marcará a abertura do returno do Campeonato Brasileiro (20.ª rodada) para o clube paulista. A novidade na equipe deverá ser o zagueiro Gustavo Henrique, que foi relacionado e ficará no banco de reservas após 11 meses de afastamento devido à uma grave lesão no joelho esquerdo.

Beneficiado pelo empate do Palmeiras na rodada - diante do Vasco, em Volta Redonda (RJ) - o Santos manterá a terceira colocação no Brasileirão com 35 pontos, mesmo que não vença o time tricolor carioca. Talvez essa "folga" na tabela de classificação tenha influenciado a surpreendente decisão do treinador ao projetar o jogo contra os cariocas.

O planejamento para a sequência da Copa Libertadores é outro possível motivo para a escolha de Levir Culpi. O time santista terá pela frente o Barcelona, de Guayaquil (Equador), que eliminou o Palmeiras nas oitavas de final, no dias 13 e 20 de setembro, pois os atletas poupados estão entre os que mais jogaram durante a temporada.

O zagueiro David Braz e os atacantes Bruno Henrique e Jonathan Copete receberam um descanso da comissão técnica. Além deles, os volantes Renato (que sentiu com um desconforto na coxa direita) e Emiliano Vecchio (ruptura no músculo adutor também da coxa direita) continuam fora da equipe.

A ausência de ambos (Renato e Vecchio) obriga Levir Culpi a encontrar uma nova formação para o meio de campo santista. Para compor o setor, o técnico contará com os retornos do volante Yuri e do meia Lucas Lima, que cumpriram suspensão automática na competição (no empate contra o Avaí, em Florianópolis).

Na zaga, o argentino Fabián Noguera deverá ser o escolhido para ser o companheiro de Lucas Veríssimo. No ataque, o colombiano Vladimir Hernández e Thiago Ribeiro poderão ser os nomes que atuarão junto com o centroavante Ricardo Oliveira. Kayke corre por fora na preferência de Levir Culpi.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X FLUMINENSE

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Noguera, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Jean Mota e Lucas Lima; Hernández (Kayke), Thiago Ribeiro e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi

FLUMINENSE: Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Orejuela, Marlon Freitas, Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga

ÁRBITRO: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

HORÁRIO: 20h

TRANSMISSÃO: SporTV

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo