No Palmeiras, Marcelo Oliveira quer frustrar o São Paulo mais uma vez

O técnico Marcelo Oliveira tem boas memórias quando se fala do São Paulo. Ele era o treinador do Cruzeiro em maio, quando o time mineiro eliminou o rival paulista na Libertadores e neste domingo pode conquistar sua primeira vitória no comando do Palmeiras.

“Naqueles jogos ficaram claro que precisamos marcar bem o São Paulo, que tem um time bem técnico, não tem tanta velocidade, mas sabe rodar bem a bola”, disse o treinador, que irá debutar no Allianz Parque.

Por outro lado, Marcelo Oliveira ainda não venceu um clássico na temporada. Pelo Cruzeiro, enfrentou o Atlético-MG três vezes. Foram dois empates e uma derrota.

Além do reencontro com um dos últimos adversários que lhe deram alegria, Marcelo Oliveira vê o fato de enfrentar um técnico colombiano (Juan Carlos Osorio) como uma motivação extra.

Ele mostra humildade e diz que espera aproveitar para aprender um pouco com o adversário. “É saudável a vinda de estrangeiros para o futebol brasileiro, porque um pode aprender com o outro. Acho necessário e válido ter essa troca de conhecimentos, variações táticas e visão de jogo. A única coisa que não sei ainda é se ele vai jogar com dois ou três zagueiros”, explicou.