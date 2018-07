No Palmeiras, Arouca chega na sexta final seguida do Paulista

O jogo contra o Santos, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, será especial para o volante Arouca, que chegou a sua sexta final consecutiva do Campeonato Paulista. As outras cinco vezes em que esteve na decisão, foi com a camisa alvinegra. Foram três títulos (2010,11 e 12). Outro fato curioso é que o jogador já disputou 99 jogos pelo estadual.

"O Campeonato Paulista é o estadual mais difícil e mais disputado do Brasil. Fico extremamente feliz por ter construído uma história tão bonita na competição e chegado a essa marca de 100 jogos, que é tão expressiva. Esse ano, graças a Deus, as coisas deram certo novamente e conseguimos chegar a essa final, a sexta da minha carreira e espero que a primeira de muitas pelo Palmeiras. É importante para esse novo momento do clube, para mostrar ao torcedor que esse grupo é forte e vai ficar ainda mais com o passar do tempo. A confiança e a motivação cresceram muito depois dos resultados expressivos que conquistamos nas últimas semanas, o elenco todo é muito unido e vamos em busca desse título", disse o volante.

O volante ainda espera que a primeira decisão com a camisa alviverde seja a primeira de muitas em sua nova casa. "Para mim, é muito importante chegar e jogar a final logo no primeiro campeonato que disputo. Saí de um time rival e ter essa oportunidade de começar a marcar o meu nome aqui no Palmeiras é muito bom para mim e também para os meus companheiros.

Todos nós viemos com a missão de recolocar o clube no topo, que é o seu lugar de direito, e chegar a essa decisão já é um primeiro passo. A partir do momento em que alcançamos esse objetivo, nosso foco passou a ser total no jogo de domingo e no nosso adversário. Serão duas partidas muito difíceis, contra uma equipe que merece nosso respeito, mas vamos suar sangue pra conquistar esse título. Queremos muito dar a alegria que a torcida merece e coroar um trabalho que tem sido feito com tanto carinho e dedicação por todos nós".

Arouca jogou 10 partidas no estadual deste ano. Foram sete vitórias, um empate e duas derrotas. Veja o retrospecto do volante no estadual.

2009: 17 jogos (9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas)

2010: 15 jogos (12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)

2011: 5 jogos / 1 gol (4 vitórias e 1 derrota)

2012: 17 jogos / 1 gol (13 vitórias, 1 empate e 3 derrotas)

2013: 18 jogos (8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas)

2014: 17 jogos / 2 gols (13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

2015: 10 jogos (7 vitórias, 1 empate 2 derrotas)

Total: 99 jogos / 4 gols (66 vitórias, 16 empates e 17 derrotas)