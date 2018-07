No Palmeiras, meia Marquinhos Gabriel confirma que rejeitou rivais

SÃO PAULO - Após uma longa negociação, o meia Marquinhos Gabriel foi apresentado nesta quinta-feira como sétimo reforço do Palmeiras para a temporada. O jogador chega com contrato de um ano e promete muita dedicação, após rejeitar propostas de três grandes clubes do futebol brasileiro.

"Conversei com o Cruzeiro, Corinthians e São Paulo e minha vontade foi de acertar com o Palmeiras por ser um gigante do futebol brasileiro e mundial. E também pelo centenário e grandeza do clube", explicou o jogador, que no fim do ano passado chegou a dar um entrevista falando que gostaria de defender o Corinthians. "Eu poderia ter sido mais claro. Eu quis dizer que todo jogador sonhar atuar no eixo Rio-São Paulo e eu não sou diferente."

O desafio do meia será conseguir achar espaço em um concorrido meio-de-campo que conta atualmente com Valdivia, Mendieta, Serginho, Felipe Menezes, Patrick Vieira e Mazinho. Além disso, seu contrato acaba em dezembro. "Será um desafio. Desde o primeiro dia que cheguei aqui eu estou dando o meu máximo para nesse curto espaço de tempo mostrar para a comissão técnica e diretoria que mereço ficar" explicou o jogador, que vestirá a camisa de número 40 no Palmeiras.

Enquanto o meia era apresentado na Academia de Futebol, o restante do elenco realizou o último treinamento em Itu e nesta quinta-feira já retorna para São Paulo. O time estreia no Campeonato Paulista contra o Linense, no estádio do Pacaembu, no próximo sábado.