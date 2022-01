No Palmeiras, Murilo quer preencher lacuna na zaga e formar trio com Gómez e Luan

O Palmeiras apresentou nesta terça-feira o zagueiro tão desejado por Abel Ferreira. Murilo Cerqueira, de 24 anos, deu sua primeira entrevista com a camisa alviverde. Embora não seja canhoto, o defensor de 24 anos e que estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia, joga do lado esquerdo da retaguarda e disse se sentir à vontade nessa faixa do campo.

Ele entende que pode se adaptar rapidamente ao modelo de jogo do treinador português e reforçou o desejo de jogar no atual campeão continental, independentemente do lado do campo. "Eu me sinto bem no lado esquerdo, sempre joguei por ali, na base, no Cruzeiro, na Rússia. O meu diferencial pode ser pelo lado esquerdo, onde já atuo há muito tempo e queriam um jogador na posição", afirmou. "Vou estar bem ali, mas ele pode me colocar no meio, na direita, sempre vou querer ajudar o time a vencer".

Os zagueiros titulares do Palmeiras, já há quatro temporadas, são Gustavo Gómez e Luan. Mas Abel Ferreira tem como preferência escalar a equipe com três defensores, algo que já fez na última temporada, colocando laterais, muitas vezes, para formar a linha de três. Espera-se que Murilo seja essa zagueiro que estava faltando e integre o trio defensivo.

"O Luan e o Gómez são excelentes zagueiros, eles fazem uma dupla sem comentários", disse o quinto reforço do Palmeiras para 2022. Os outros são o goleiro Marcelo Lomba, o meio-campista colombiano Eduard Atuesta, o volante Jailson e o atacante Rafael Navarro.

Murilo Cerqueira mede 1,88 metros e é valorizado pela eficiência no jogo aéreo, defensivo e ofensivo. Foi revelado pelo Cruzeiro, no qual atuou com Rony, ainda na base, e com o lateral-direito Mayke, e estava no futebol russo desde 2019. Para ter 80% dos direitos econômicos do atleta, o Palmeiras pagou R$ 15 milhões ao Lokomotiv.

Na Rússia, o zagueiro foi titular em boa parte das duas primeiras temporadas, mas perdeu espaço em 2021/2022. No total, com a camisa do Lokomotiv, fez 70 jogos e marcou cinco gols.

"Eu me sinto muito bem, estou muito feliz por estar de volta ao Brasil. Este período em que passei por lá (Rússia) foi muito importante para mim, criei uma história bonita de títulos e aprendizado", analisou o jogador. Ele tem vínculo com o time alviverde até o fim de 2026.