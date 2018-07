No Palmeiras, o Pirata já era ídolo

SÃO PAULO - O fato é que Barcos vai fazer falta ao Palmeiras. O atacante argentino caiu logo nas graças do torcedor alviverde. Ele foi um dos poucos a se salvar da ira da torcida após o fracasso do time no Brasileirão. Barcos vestiu a camisa do Palmeiras desde seu primeiro dia no clube. Jogou todas as partidas que conseguiu e cumpriu sua promessa de fazer 28 gols em 2012.

Hernán Barcos foi tão importante para o Palmeiras quanto o Palmeiras foi importante para sua carreira. Jogando na Academia, o atacante passou a frequentar as convocações da seleção argentina e também passou a ganhar salários de craque. Há alguns meses, a diretoria do clube estipulou seu salário em R$ 500 mil mensais. No Grêmio, vai ganhar mais.