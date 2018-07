No Palmeiras, Vinícius garante foco em clássico Se para muitos torcedores e jogadores a partida do Palmeiras contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão, não representa muita coisa, para o atacante Vinícius, o jogo vale exatamente tudo que um clássico representa. Confiante, ele quer aproveitar a oportunidade dada pelo técnico Gilson Kleina e ganhar pontos com o treinador para 2013.