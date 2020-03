No Palmeiras, Vitor Hugo ganha primeira chance como titular na temporada

O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou nesta sexta-feira o último treino do Palmeiras antes da partida diante da Inter de Limeira, neste sábado, no estádio Major José Levy Sobrinho, pelo Campeonato Paulista, e o zagueiro Vitor Hugo vai ganhar sua primeira chance como titular na temporada.

Na formação trabalhada pelo treinador, o zagueiro ocupou o lugar do paraguaio Gustavo Gómez, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Vitor Hugo esteve afastado desde o dia 30 de novembro do ano passado, quando passou por uma cirurgia na região inguinal, e voltou no último jogo, quando entrou no segundo tempo da partida diante do Guaraní do Paraguai, na terça-feira, pela Copa Libertadores da América, no Allianz Parque.

O restante do time será o mesmo que superou os paraguaios por 3 a 1, incluindo o quarteto ofensivo formado por Dudu, Willian, Luiz Adriano e Rony. A defesa terá Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Matías Vinã, além de Ramires e Bruno Henrique no setor de marcação do meio de campo.

A partida diante da Inter de Limeira é importante para o Palmeiras na briga pela liderança do Grupo B. A equipe de Luxemburgo está na segunda colocação, com 18 pontos, um atrás do Santo André. A equipe do ABC visita o Mirassol, no domingo. A fase de quartas de final é disputada em jogo único entre os dois primeiros da chave e o primeiro colocado tem vantagem de jogar como mandante.

Além de Gustavo Gómez, suspenso, Luxemburgo ainda não terá o lateral-direito Mayke à disposição. O jogador, em transição física, ainda faz trabalhos na parte interna e no gramado. O atacante Luan Silva também fica fora da partida após sentir um problema muscular diante da Ferroviária, no último dia 7.