No Pará, Corinthians derrota o Goiás por 1 a 0 e se consolida no G-4

O Corinthians derrotou o Goiás por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se consolidou no G-4 no momento que realmente interessa: na definição da temporada. A três jogos do fim da competição, chegou aos 63 pontos, agora na terceira colocação.

A vaga na Copa Libertadores de 2015, que esteve sob risco, é um sonho real e possível, ainda que pese os dois difíceis próximos confrontos: Grêmio (em casa) e Fluminense (fora). Estes dois jogos contra adversários diretos serão como finais para o time do técnico Mano Menezes porque o rival da última rodada será um virtual rebaixado, o Criciúma.

A vitória contra o Goiás foi a terceira seguida conquistada pelo Corinthians, algo então ainda inédito neste Brasileirão. E as três foram obtidas com placares apertados, por diferença mínima de gols - antes contra Bahia e Santos.

O script desta quarta foi o mesmo de outros jogos do Corinthians. O time só se soltou a partir do final do primeiro tempo e em toda segunda etapa quando achou mais brechas. E Mano Menezes se valeu do elenco e trocou as peças na segunda etapa, dando chance à experiência de Danilo e de Jadson. O técnico chegou a usar três meias em campo.

O primeiro tempo começou morno, com as duas equipes se estudando até demais. Com dimensões grandes, como o Serra Dourada, em Goiânia, a ideia no início foi tocar a bola e procurar algum espaço para atacar. Assim, fora um rápido contra-ataque puxado por Luciano pela esquerda - parado faltosamente pelo lateral-direito Felipe Macedo -, a partida não teve grandes emoções até os 30 minutos.

A partir daí, o Corinthians resolveu apertar a marcação no campo de defesa do Goiás e o resultado foi imediato. O time paulista tomou conta da partida e começou a criar chances para abrir o placar. Aos 38 minutos, Fagner entrou pela direita e chutou cruzado rente à trave direita de Renan. Aos 40, após escanteio da direita, Felipe cabeceou na pequena área e novamente a bola passou perto do gol.

Com tanta pressão, o gol do Corinthians saiu aos 44 minutos. Em escanteio cobrado por Malcom pelo lado direito, a bola foi na primeira trave e teve o desvio para trás da zaga do Goiás. Felipe Macedo não esperava que ela viesse tão rápido e acabou cabeceando contra a própria meta.

Se o peruano Guerrero, que serviu a sua seleção em dois amistosos, estivesse em campo, o resultado já poderia ter sido mais folgado porque jogos como o desta quarta pedem um centroavante e não dois atacantes como Malcom e Luciano, que jogam abertos, quando não recuado demais.

O Goiás mudou no segundo tempo. O técnico Ricardo Drubscky colocou a sua equipe à frente e se abriu. Malcom, Luciano e Renato Augusto criaram boas jogadas de ataque, mas não aproveitaram. Luciano passou a ser o único atacante e não pôde reclamar que não teve chance - e nem que os meias não lhe passaram a bola. Se o 2 a 0 não saiu (outra falha constante do time de Mano Menezes) não foi por falta de criação.

A defesa do Corinthians, desta vez, não cometeu nenhum vacilo. Cássio não fez uma grande defesa e o Mangueirão, lotado e que não via o time alvinegro em campo desde 2005, comemorou. E gritou "olé" mesmo só com o 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 1 CORINTHIANS

GOIÁS - Renan; Felipe Macedo (Samuel), Jackson (Alex Alves), Pedro Henrique e Felipe Saturnino; Amaral, Rodrigo, Thiago Mendes, Ramon e Esquerdinha (Bruno Mineiro); Erik. Técnico: Ricardo Drubscky.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Bruno Henrique (Danilo) e Renato Augusto (Gustavo Tocantins); Malcom (Jadson) e Luciano. Técnico: Mano Menezes.

GOL - Felipe Macedo (contra), aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Amaral e Felipe Macedo (Goiás).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).