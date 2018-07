No Paraguai, Atlético-MG inicia decisão da Libertadores

Mas o atacante Diego Tardelli salientou que o ideal mesmo seria conseguir balançar a rede adversária na arena paraguaia. "Estamos preparados para fazer um bom jogo, tentar não tomar gol e jogar fechadinho, no contra-ataque, que é o nosso ponto forte", declarou. "Nosso time sabe como é difícil reverter o placar no jogo de volta", observou.

O grupo conseguiu superar dois percalços - nas quartas de final, ao arrancar um empate com o Tijuana (México), e na semifinal, ao derrotar nos pênaltis o Newell''s Old Boys (Argentina). Ambos os resultados foram conquistados no Independência.

"A margem de erro tem que ser zero porque não tem mais volta. Muitas vezes decide-se o campeonato no primeiro jogo", salientou Tardelli, que tem chance de conquistar a artilharia da competição ao lado de Jô, pois ambos marcaram seis vezes, o mesmo que Ignacio Scocco, do Newell''s Old Boys.

E para tentar garantir o resultado, o time mineiro entrará em campo com força quase total. A única ausência certa é a do meia Bernard, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida e deve dar lugar a Luan. Já o volante Leandro Donizete tenta se recuperar de lesão, mas ainda é dúvida para o jogo e o mais provável é que Josué seja acionado na vaga.

Nesta terça, o time fez o último treino no Paraguai antes da disputa. Inicialmente, a direção alvinegra planejava realizar atividades no Defensores Del Chaco, mas os planos foram alterados porque não seria permitido o uso de chuteiras. Com isso, o treino foi transferido para o campo do Sportivo Luqueño.