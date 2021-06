No Paraguai, Palmeiras treina com Patrick de Paula e Danilo em campo

Depois de receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 na noite de segunda-feira na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, o elenco do Palmeiras trabalhou na manhã desta terça, no centro de treinamento do Libertad. As novidades foram as presenças em campo dos meio-campistas Patrick de Paula, Danilo e Danilo Barbosa.

Patrick de Paula treinou com o grupo em tempo integral, mas com restrições, pois está em transição física. Ele havia tomado uma pancada no quadril contra a Chapecoense, no último dia 6, e fora desfalque contra CRB e Corinthians.

Danilo Barbosa e Danilo, também em transição após lesões musculares, fizeram atividades ao lado do gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O trio ainda não está disponível para enfrentar o Juventude nesta quarta. O atacante Wesley, suspenso, é outra baixa, além dos convocados Weverton, Matias Viña e Gustavo Gómez, que defendem as suas seleções na Copa América.

No treino desta quarta, a comissão técnica de Abel Ferreira separou dois times, sendo um o provável titular, comandou uma movimentação tática e realizou diversos ensaios como saídas de bola, marcações e posicionamentos. Na parte final, em dimensões reduzidas, os atletas participaram ainda de um recreativo.

A delegação almoçou na capital paraguaia e depois embarcou para Caxias do Sul-RS, onde enfrenta o Juventude na quarta, às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde soma quatro pontos no Brasileirão, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Se entrar em campo, o volante Felipe Melo vai completar 200 jogos pelo Palmeiras, clube em que mais atuou em sua carreira. Ele e o elenco voltarão ao Paraguai para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 daqui a um mês, antes do duelo contra a Universidad Católica, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.