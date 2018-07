No Paraná, Atlético-PR e Avaí fazem duelo dos piores do Brasileiro

CURITIBA - Um jogo de seis pontos, mas na parte de baixo da tabela de classificação. Em busca de suas primeiras vitórias, após oito rodadas já realizadas, Atlético Paranaense e Avaí, lanterna e vice-lanterna respectivamente, se enfrentam neste sábado, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro.

Uma das atrações, porém, estará no banco de reservas: o técnico Renato Gaúcho estreia no comando técnico do Atlético e o atacante uruguaio Santiago García, que teve seu nome divulgado no BID, deve jogar. No meio da semana, o novo treinador comandou a equipe por meio de um telefone celular, onde passava as ordens para o ex-treinador Leandro Niehues.

Como se não bastassem os problemas extra-campo, onde já começou a disputa política, em campo o lateral-direito Wendel se lesionou e ficará afastado por várias semanas. Em seu lugar deve entrar Wagner Diniz, pois Rômulo foi negociado com a Fiorentina. A diretoria de futebol informou que faria contatos rapidamente para trazer algum atleta para a posição.

Na frente, com a chegada do uruguaio García, Guerrón, que foi liberado pelo clube até a próxima quarta-feira, deve estar a caminho do futebol europeu. Ainda que não exista confirmação da diretoria, ele deve ser negociado. Renato não quis confirmar o atleta, nem a escalação. "Não gosto de divulgar a escalação, até porque estou chegando agora e quero ter um contato mais particular com o grupo", concluiu.

Avaí. Dono da segunda pior campanha do campeonato, o Avaí não poderá contar com seu principal atacante. Rafael Coelho, que sofreu uma lesão na coxa direita no empate com o Bahia na última quarta, foi vetado. Para o seu lugar, o técnico Alexandre Gallo deve escalar Fábio Santos.

Em oito partidas disputadas, o Avaí ainda não venceu no Brasileirão. A equipe catarinense vem de dois empates e poderá contar com reforços para quebrar a abstinência de vitória na competição. Sem o atacante titular, Gallo vai ter que mudar a equipe. Ele não anunciou a escalação oficial, mas volta a contar com os volantes Bruno e Batista.

"É a hora de todos se unirem para tirar o Avaí das últimas colocações. Vamos juntos dar a volta por cima", comentou o volante Batista que volta à equipe depois de cumprir suspensão por expulsão.Mantendo o mistério que cerca a escalação do time, Gallo, para evitar polêmicas, deixou para anunciar a equipe somente momentos antes da partida. Além de Batista e Bruno, os meias-atacantes Marquinhos, Gabriel e Robinho também estarão à disposição.

ATLÉTICO-PR - Renan Rocha; Wagner Diniz, Manoel, Fabrício e Marcelo Oliveira; Deivid, Kléberson, Cléber Santana e Paulo Baier; Madson e Santiago García (Edigar Junior). Técnico: Renato Gaúcho.

AVAÍ - Felipe; Romano, Welton Felipe, Bruno e Daniel; Batista, Diogo Orlando, Marquinhos Gabriel (Robinho), Cleverson e Pedro Ken; William e Fábio Santos (Maurício Alves). Técnico: Alexandre Gallo.

Árbitro - Wilson Luiz Seneme (Fifa-SP); Horário - 21 horas; Local - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).