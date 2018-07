No Paraná, Flamengo perde do Coritiba e vê vaga na Libertadores ameaçada

Enquanto a semifinal da Copa Sul-Americana não chega, o Flamengo segue dando sinais de que terá dificuldades para se classificar para a Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, em partida que fechou a 35.ª rodada, o time carioca visitou o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e foi derrotado por 1 a 0. O único gol foi marcado pelo zagueiro Cléber Reis no início do primeiro tempo.

+ TEMPO REAL - Confira a narração da partida

+ Classificação do Campeonato Brasileiro

A derrota mantém o time do técnico colombiano Reinaldo Rueda com 50 pontos, fechando a rodada na sétima colocação, na frente do rival Vasco, que é o oitavo, apenas pelo saldo de gols (8 para os rubro-negros contra -7 dos cruzmaltinos).

O Coritiba, brigando contra o rebaixamento, deu mais uma respirada na parte de baixo da tabela de classificação e chegou à 14.ª colocação com 43 pontos. Tem a mesma pontuação do Fluminense, mas supera o time carioca pelo número de vitórias: 11 a 10. A vantagem em relação à Ponte Preta, primeiro time dentro da zona da degola, agora é de quatro pontos.

Empolgado pela festa dos mais de 15 mil torcedores nas arquibancadas, o Coritiba partiu para o ataque no início e abriu o placar logo aos sete minutos. Thiago Carleto cobrou falta para dentro da área e o zagueiro Cléber Reis completou de cabeça para o fundo do gol.

Após o susto, o Flamengo tentou pressionar, mas não conseguia se infiltrar na defesa adversária. Apostando em chutes de fora da área, o visitante parou nas belas defesas do goleiro Wilson.

O time carioca mostrava as mesmas dificuldades no início da segunda etapa e Reinaldo Rueda se rendeu aos apelos dos torcedores, tirando o volante Márcio Araújo para colocar Vinícius Júnior. Mesmo com uma formação mais ofensiva, inclusive com a entrada de Geuvânio na vaga de Diego na sequência, o Flamengo não conseguia finalizar com perigo contra a meta curitibana.

Bem postado defensivamente e armando contra-ataques perigosos, o time da casa se segurou até o final e garantiu a importante vitória na briga pela permanência na primeira divisão nacional.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 36.ª rodada. O Flamengo recebe o já campeão Corinthians no acanhado estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Coritiba enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 FLAMENGO

CORITIBA - Wilson; Léo, Werley, Cléber Reis e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos e Tiago Real; Dodô (Matheus Galdezani), Henrique Almeida (Kleber) e Rildo (Getterson). Técnico: Marcelo Oliveira.

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Renê; Márcio Araújo (Vinícius Junior), Cuéllar, Diego (Geuvânio) e Éverton Ribeiro; Everton (Felipe Vizeu) e Lucas Paquetá. Técnico: Reinaldo Rueda.

GOL - Cléber Reis, aos 7 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cléber Reis, Thiago Carleto e Rildo (Coritiba); Diego Alves, Renê, Cuéllar, Lucas Paquetá e Vinícius Junior (Flamengo).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA - R$ 389.820,00.

PÚBLICO - 14.821 pagantes (15.820 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).