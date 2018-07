No Paraná, Inter quer reduzir desvantagem para líderes

O Internacional tenta reduzir a diferença que o separa do Cruzeiro e do São Paulo na rodada deste fim de semana, a 23.ª, do Campeonato Brasileiro. Como os três têm jogos complicados, o time colorado espera se sair bem contra o Atlético Paranaense neste sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, e depois torce por tropeços do rival mineiro no clássico contra o Atlético e do clube paulista diante do Corinthians no domingo. O Cruzeiro, líder, tem 49 pontos, o São Paulo possui 42 e o Internacional, 38.

Apesar dos maus resultados recentes, o técnico Abel Braga pode comemorar a rara possibilidade de escalar o mesmo time em duas partidas seguidas. Mas poderá mudá-lo por opção tática, já que o zagueiro Juan e o volante Willians, recuperados de contusão estão em condições de voltar.

Neste caso, Paulão e Eduardo Sasha, que estiveram em campo no empate com o Sport, na última quarta-feira, por 0 a 0, podem ir para a reserva. ATLÉTICO PARANAENSE O Atlético Paranaense deve ter uma equipe mais ofensiva em relação ao time das rodadas anteriores. O técnico Claudinei Oliveira deve optar por um esquema com até três atacantes, mas deve definir a equipe somente minutos antes do jogo.

Claudinei Oliveira pode optar pelo atacante Mosquito na frente juntamente com Marcelo e Douglas Coutinho. Neste caso, ele pode deixar Bady no banco de reservas e colocar o terceiro atacante na equipe. Além disso, relacionou o também atacante Damasceno, que tem se destacado nas equipes de base do clube.

Destaque na Copa do Brasil Sub-20, o jovem está confiante. "Com certeza, a partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, agregou muito para ter esta oportunidade no time principal. Minhas principais características são a velocidade, o drible no momento certo e os gols, que é o que a torcida quer", disse.

No meio de campo, Hernani deve ser confirmado mais uma vez na vaga de João Paulo. Considerado mais técnico que o volante João Paulo, Hernani pode dar mais ofensividade ao time da casa.