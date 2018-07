No Penapolense, Pintado vê jogo 'especial' no Morumbi O fato de ter que enfrentar o São Paulo, no Morumbi, não parece preocupar Pintado, técnico do Penapolense. Bicampeão da Copa Libertadores pelo time da capital em 1992 e 1993, e campeão mundial, em 1992, o ex-volante acredita que jogar na casa tricolor será uma motivação extra.