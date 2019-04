No Peru, Palmeiras inicia maratona de 13 jogos até Copa América

Se o torcedor do Palmeiras sentiu falta de ver o time em campo ao longo das duas últimas semanas, não faltarão jogos da equipe a partir de agora. A tranquilidade de ter tempo de sobra para treinar vai dar lugar agora a uma jornada incessante, com 13 partidas em menos de 50 dias, com direito a clássico, definição na Copa Libertadores e mata-mata da Copa do Brasil.

A primeira partida dessa série de compromissos será na quinta-feira, às 23h, diante do Melgar, no Peru, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Palmeiras depende de um empate para garantir classificação antecipada para as oitavas de final. Depois disso, o clube já inicia a participação no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Fortaleza.

Nas semanas seguintes o Palmeiras volta a ter compromisso pela Libertadores, contra o San Lorenzo (8/5), e vai estrear nas oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário ainda está indefinido, assim como a data do confronto. Os jogos de ida e volta ainda serão marcados pela CBF. Porém é certo que o time terá somente uma semana livre até a próxima parada do calendário.

Com o início da Copa América, em 14 de junho, o Palmeiras terá uma nova parada no calendário. O clube pretende viajar e realizar amistosos preparatórios nesse período, a exemplo do realizado no ano passado, quando esteve na América Central durante a Copa do Mundo da Rússia.

A maratona do Palmeiras até o começo da Copa América vai incluir as nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, inclusive com clássico. No dia 18 de maio a equipe recebe o Santos, no Allianz Parque. A sequência intensa de partidas deve fazer o técnico Luiz Felipe Scolari a adotar o rodízio de titulares, a exemplo do realizado em 2018.

O goleiro Weverton disse nesta terça-feira que apesar do papel de atual campeão brasileiro, o Palmeiras não vai para essa sequência com a obrigação de apresentar um futebol bonito. "Muito se fala que pela gente ter um grande investimento, que a gente tem a obrigação de sair ganhando de todo mundo e dar espetáculo. O objetivo é vencer os jogos e ganhar campeonatos", comentou.

Agenda do Palmeiras

25/4 - Melgar - Libertadores

28/4 - Fortaleza - Brasileiro

1º/5 - CSA - Brasileiro

4/5 - Inter - Brasileiro

8/5 - San Lorenzo - Libertadores

12/5 - Atlético-MG - Brasileiro

15/5 - Possível data da Copa Brasil

18/5 - Santos - Brasileiro

22/5 - Possível data da Copa Brasil

25/5 - Botafogo - Brasileiro

29/5 - Possível data da Copa Brasil

2/6 - Chapecoense - Brasileiro

5/6 - Possível data da Copa Brasil

8/6 - Athletico - Brasileiro

13/6 - Avaí - Brasileiro