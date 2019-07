No pior momento do ano, Palmeiras inicia mata-mata da Libertadores sob desconfiança

A fase decisiva do torneio mais importante do ano começa nesta terça-feira, para a infelicidade do Palmeiras. A partir das 21h30, na fria Mendoza, na Argentina, o time do técnico Luiz Felipe Scolari terá de encarar o desafio de abrir as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Godoy Cruz justamente no pior momento da temporada.

Se semanas atrás o Palmeiras desfrutava da tranquilidade de ser líder invicto do Brasileiro, sonhava com o título da Copa do Brasil e estava ansioso para iniciar o mata-mata da Copa Libertadores como o dono da melhor campanha da competição, agora a equipe vive uma fase de desconfiança. Boa parte dos pilares de paz da equipe ruíram nas últimas semanas.

A eliminação na Copa do Brasil diante do Inter teve como capítulo seguinte a perda da invencibilidade no Campeonato Brasileiro após 33 jogos ao levar de 2 a 0 do Ceará. Pior ainda para o Palmeiras foi perder as duas partidas com atuações ruins e com os titulares em campo.

A formação antes considerada temida pelos adversários demonstrou fragilidade justo às vésperas da Libertadores. Dois meses depois do último jogo pela competição, o mata-mata chega em momento impróprio, com o Palmeiras sob desconfiança como há tempos não se via.

A última vez em que o time perdeu duas partidas seguidas havia sido em maio de 2018, ainda sob o comando de Roger Machado. A equipe perdeu no Campeonato Brasileiro para Sport e Cruzeiro, mas se recuperou meses depois com a chegada de Felipão. Agora, pela primeira vez desde o retorno, o treinador tem de lidar com um momento ruim do time.

A necessidade de reagir contou ainda com um obstáculo nos últimos dias. O Palmeiras perdeu um dia para treinar. No domingo, ao tentar se aproximar em Mendoza, o avião do time cancelou duas tentativas de pouso pelos fortes ventos. A equipe foi levada primeiramente para Rosário e depois, decidiu passar a noite em Buenos Aires.

POSTURA

O elenco não conseguiu treinar no domingo e apenas na segunda pela manhã conseguiu chegar ao destino final. Felipão só teve uma atividade à tarde para trabalhar com o elenco. A tendência é a escalação ter algumas mudanças em comparação. O meia Lucas Lima deve retornar à equipe após não ser utilizado contra o Ceará no último sábado.

O cansaço é uma preocupação. O Palmeiras está em viagem há uma semana, desde a ida até Porto Alegre para enfrentar o Inter, e ainda teve de encarar um deslocamento longo e estressante para chegar até Mendoza. A tendência é o time ter em campo uma postura mais cautelosa, até por confiar na força como mandante para conseguir definir o confronto da próxima terça-feira, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

GODOY CRUZ X PALMEIRAS

GODOY CRUZ: Mehring; Álvarez, Varela, Cardona e Aleo; Gutiérrez, Andrada, Henríquez e Brunetta; Merentiel e García. Técnico: Lucas Bernardi.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Wilmar Roldán

Local: Malvinas Argentinas, em Mendoza

Horário: 21h30

Na TV: Fox Sports