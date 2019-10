No Pituaçu, Ceará bate Bahia de virada e deixa a zona de rebaixamento

O Ceará está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Luiz Otávio, sendo o da vitória aos 48 minutos do segundo tempo, o clube cearense superou o Bahia, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 27.ª rodada, e deixou o grupo do descenso. Já os baianos perderam a chance de entrar no G6.

A vitória fez o Ceará chegar aos 29 pontos na 15.ª colocação. Com o resultado, o Cruzeiro voltou para a degola, com 28. O Bahia, enquanto isso, parou nos 41 pontos, na oitava posição.

O primeiro tempo foi bem movimentado, mas sem grandes chances. A única surgiu só aos 40 minutos, quando João Lucas, do Ceará, bateu falta fechada, mas Douglas defendeu com a ponta dos dedos e evitou o gol.

No segundo tempo, o goleiro Douglas voltou a aparecer em chute perigoso de Pedro Ken. O Bahia só acordou aos 22 minutos. Fernandão tocou para Arthur Caíke que chutou na saída de Diogo Silva. O goleiro, no entanto, fez boa defesa. Cinco minutos depois, Ricardo bateu falta e acertou a rede do Bahia pelo lado de fora.

Se o Ceará não fez, o Bahia estufou as redes. Artur, aos 30 minutos, aproveitou cruzamento de Marco Antônio e fez de cabeça o primeiro do jogo. Aos 34, Douglas voltou a salvar o Bahia. João Lucas deixou dois para trás e cruzou para Bergson que cabeceou firme, mas o goleiro fez ótima defesa.

Aos 39 minutos, porém, não deu para Douglas. Leandro Carvalho bateu escanteio na medida certa e Luiz Otávio, de cabeça, deixou tudo igual. Aos 48 minutos, ele voltou a aparecer. Felipe Baxola bateu escanteio e Luiz Otávio fez mais um de cabeça para garantir os três pontos aos visitantes.

Bahia e Ceará jogarão no próximo sábado pela 28.ª rodada do Brasileirão. O clube baiano receberá o Internacional, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador. O Ceará, por sua vez, enfrentará o Vasco às 17 horas no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 CEARÁ

BAHIA - Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Guerra (Marco Antônio); Artur, Élber (Arthur Caíke) e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado.

CEARÁ - Diogo Silva; Cristovam, Luiz Otávio, Tiago Alves (Valdo) e João Lucas; William Oliveira, Ricardinho, Pedro Ken (Leandro Carvalho), Felipe Baxola e Lima (Mateus Gonçalves); Bergson. Técnico: Adílson Batista.

GOLS - Artur, aos 30, e Luiz Otávio, aos 39 e aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Guerra, Élber (Bahia); Bergson, Cristovam, Felipe Baxola (Ceará).

RENDA - R$ 282.766,00.

PÚBLICO - 28.830 torcedores

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).